Scaroni e la frecciata a Maldini: 'Mai più sentito. Chi guarda al passato con rancore...'

Il presidente del Milan, nel corso dell'intervista concessa a Il Foglio nell'evento organizzato a San Siro, ha lanciato un'autentica frecciata all'ex dirigente rossonero. Una stilettata, come poche volte gli è capitato in passato, ma che sottolinea come il rapporto fra la storica bandiera e l'attuale management del club non si sia più ricucito dopo l'addio della passata estate.Scaroni ha usato la mano pesante nel parlare di Maldini e nello spiegare che i rapporti si sono del tutto interrotti sottolineando, connon sta in realtà vivendo bene nel presente.

"Non l’ho più sentito. Quando qualcuno guarda al suo passato con un certo tasso di acrimonia, vuol dire che non sta vivendo benissimo il presente. Mi auguro che questo non sia il caso di Maldini. Auguro a Maldini una vita personale ricca di soddisfazione”.