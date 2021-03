Nuove dichiarazioni di dopo quelle sul nuovo stadio . Intervistato da Sky Sport, il presidente delha parlato del cammino della squadra di Pioli: "Siamo sulla strada giusta. Abbiamo ancora tante partite da giocare e tanti ostacoli da superare, ma lo facciamo con ottimismo, con quella fiducia e serenità che abbiamo avuto fino ad ora".- "E' necessario tornarci? Nel nostro budget non c'è scritto che arriveremo in Champions League, ma ovviamente è quello che desideriamo".- "Se mi piace questo Milan? Mi piace, d'altra parte non possiamo vincere tutte le partite. Mi piace soprattutto lo stile della nostra squadra, dell'allenatore e del management: non ci esaltiamo quando siamo primi, non ci abbattiamo quando siamo secondi. Soprattutto non ci lamentiamo mai: abbiamo avuto infortuni, Covid, avete mai sentito una parola di lamentela da parte del Milan? No: questo è lo stile Milan, un ingrediente fondamentale del nostro futuro".- "A queste domande non rispondo. Vanno fatte a Gazidis e Maldini, a chi si occupa attivamente di questi temi. Fiducia? Io ho fiducia nel Milan".