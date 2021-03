Memphis Depay e un futuro ancora tutto da scrivere. L'attaccante, protagonista con una doppietta ieri nella vittoria dell'Olanda per 7-0 su Gibilterra, ha un contratto in scadenza con il Lione nel prossimo luglio e sta valutando concretamente la possibilità di lasciare il club francese per provare una nuova esperienza professionale. Sogna il Barcellona del suo mentore Ronald Koeman, ma i blaugrana hanno come priorità il Kun Aguero che appena comunicato il suo addio al Manchester City dopo dieci stagioni caratterizzate da gol e successi.



Ascolta "Depay verso l'addio al Lione: la scelta della Juve sul colpo a zero. Il Milan..." su Spreaker. . L'attaccante, protagonista con una doppietta ieri nella vittoria dell'Olanda per 7-0 su Gibilterra, ha un contratto in scadenza con il Lione nel prossimo luglio e, ma i blaugrana hanno come priorità il Kun Aguero che appena comunicato il suo addio al Manchester City dopo dieci stagioni caratterizzate da gol e successi.



L'IDEA DELLA JUV E- Nella corsa per Depay si è iscritta da tempo la Juventus, alla ricerca di una quarta punta di livello mondiale e attratta dalla possibilità di arrivare al forte attaccante classe 94' a costi contenuti. Fabio Paratici si è attivato con gli agenti e sta provando a trovare un'intesa sull'ingaggio e la durata del contratto. I contatti ci sono anche se rimane una pista non facile per via della nutrita concorrenza. E il Milan? Osserva da una posizione più defilata. Memphis è un giocatore che piace moltissimo al club rossonero, che però adesso è concentrato sui rinnovi di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma. Se nelle prossime settimane si dovesse aprire uno spiraglio sull'ex Manchester United, Paolo Maldini e Frederic Massara proveranno l'inserimento.