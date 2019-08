Che frecciata alla Juve. Così il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato al meeting di Rimini durante il confronto sul tema 'Storie di manager, storie di uomini e di donnè insieme a Clara Gaymard co-fondatrice di Raise: “Il Milan? Non vorrei sembrarvi venale ma è tutta questione di soldi. Perché il Milan non va bene? Lo spiego subito: il Milan fattura 200 milioni e il Real Madrid 700 milioni. Vuol dire che il Real Madrid può comprare migliori giocatori e pagarli di più”.





FATTURATO - “Ma come faccio ad andare a fatturare un miliardo? Si ha davanti a se due montagne da scalare contemporaneamente: una prima montagna che è quella dei risultati sportivi, se perdi tutte le partite non vai da nessuna parte; ed una seconda montagna dei risultati economici, devi avere un nuovo stadio, devi cercare dei nuovi sponsor, devi vendere i tuoi diritti televisivi il più che puoi, devi andare a prendere la tua fan base nel mondo e fare in modo che sia ricettiva dei tuoi prodotti per aumentare il tuo fatturato”.



JUVE - “Il Milan nel mondo la Juve non la vede nemmeno: il Milan è una squadra mondiale perché ha vinto sette Champions League, la Juventus è una squadra italiana perché vince tanti scudetti. Poi tanto di cappello perché sono stati bravissimi”.