Paolo Scaroni, presidente del Milan, parla nella conferenza stampa di presentazione di Lucas Paquetá : "Ne abbiamo parlato tanto negli ultimi mesi, finalmente è qui con noi. E' entrato a far parte del nostro team. Una presenza, quella di Paquetà, che sta a indicare l'impegno che ha Elliott per riportare il Milan dove gli spetta, e questo è un tassello di quel mosaico che stiamo componendo per riportare il Milan dove deve essere. E' il 35esimo brasiliano su 965 giocatori che hanno disputato gare ufficiali con la maglia rossonera. Mi preme dire che la scoperta di Paquetá l'ha fatta Leonardo, e lui ha avuto sempre successo con i brasiliani. E sono sicuro che anche Paquetà continuerà su questa linea".



SUL FAIR PLAY - "Non è che questa operazione vuol dire che il Milan non ha in mente chiaro di rispettare il Fair Play Finanziario, resta la nostra stella polare. All'interno del fair play ci sta questa operazione. La consideriamo un'operazione che ci porta nella direzione giusta".



SULLA UEFA - "Non vorrei parlare troppo delll'Uefa, ci aggiorneremo più avanti quando abbiamo delle notizie più utili da dare".



IDENTIKIT DI MERCATO - "Paquetà è un giocatore che ha 21 anni, in una squadra, giovane, mostra un disegno sul lungo termine di talenti giovani che devono poi crescere all'interno del Milan".