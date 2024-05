Genoa, il Napoli fa sul serio con Retegui

La mancata partecipazione del Napoli alla prossima Champions League, ormai certificata anche dalla matematica, ha messo definitivamente fine all'avventura di Victor Osihmen in azzurro.Se già negli scorsi mesi la possibilità di un addio del centravanti nigeriano appariva come una possibilità molto concreta, alla luce dei risultati ottenuti dagli ex campioni d'Italia il suo addio è ormai scontato. Motivi che stanno spingendo gli uomini di Aurelio De Laurentiis a sondare il mercato alla ricerca di un profilo a cui affidare il compito di sostituire l'ex Lille.

Tra i molti profili sondati, secondo quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport,del Girona. Tuttavia proprio la mancata presenta nell'Europa che conta da parte del Napoli starebbe facendo indugiare il giocatore, spingendo la dirigenza campana a convergere su unIl centravanti del Genoa e della Nazionale è arrivato in Liguria la scorsa estate per 15 milioni di euro e malgrado una stagione tra alti e bassi, condizionata anche da qualche infortunio di troppo, ha realizzato nove reti con il Grifone tra campionato e Coppa Italia, più due con l'Italia.