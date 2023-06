Sarebbe comunque andato via daa un anno dalla scadenza del contratto, approfittando di una valutazione che non poteva essere eccessiva e di un appeal internazionale avuto da sempre, un po' per il fascino del figlio d'arte, molto di più per delle qualità che fin da giovanissimo lo ha visto imporsi tra Ligue 1 e Team Usa come uno dei classe 2000 di maggior prospettiva.- L'accelerata finale che alla Continassa sperano possa andare a buon fine è partita quando è stato deciso di lasciar partire in ultima istanza Juan. L'addio dell'esterno colombiano attende ormai solo l'ufficialità, troppa distanza tra le idee del giocatore e quelle del club sia da un punto di vista di nuovo utilizzo che di nuovissimo ingaggio. E poi la separazione tra Igorcon ilpuò avere fatto il resto, visto che proprio il club francese negli scorsi mesi era stato quello più vicino a strappare Weah dal Lille, proprio perché ritenuto perfetto per il gioco del tecnico croato: l'affondo della Juve però non va confuso con un possibile ritorno di fiamma per Tudor, l'allenatore è e resta (per ora) Max Allegri ( LEGGI QUI) : può giocare a destra ma anche a sinistra, in caso di cambiamento tattico può essere utilizzato da esterno puro ma soprattutto da attaccante, insomma il perfetto prototipo dell'erede di Cuadrado.In tempi nemmeno troppo lunghi: alla Juve la priorità era rappresentata proprio dall'esterno per il dopo Cuadrado, tutto il resto veniva dopo le cessioni, dopo la conferma di Arek(altro intreccio col Marsiglia) e il tentativo per convincere Adrien. E dal casting è emerso proprio Weah, casting che in ogni caso rimarrà aperto.