A distanza di più di un anno dall’inizio della crisi sanitaria, affermare che la pandemia di Covid-19 abbia cambiato le nostre vite e il modo in cui facciamo acquisti, suona come un'ovvietà.A rischio ci sarebbero soprattutto le 35 mila attività nei centri storici e le gallerie commerciali; per le perdite di gennaio, febbraio, marzo e aprile, infatti, gli esercenti non hanno ricevuto nessun sostegno. È una vera e propria caduta a vantaggio dell’e-commerce., con negozi e mercatini che propongono ai nuovi consumatori capi d’epoca. Tuttavia, mai come nel 2020 e 2021 è di grande tendenza laLa grande spinta all'usato deriva da ulteriori elementi: la crisi economica che ci fa essere cauti negli acquisti e l'impatto delle nuove tecnologie sulla moda. Se prima infatti si andava per negozi e mercatini a scoprire pezzi interessanti di moda, ora c'è una grande facilità con il web.La moda usata e vintage è diventata instagrammabile e molte sono le app che guidano la tendenza e fanno incontrare venditori e acquirenti sul nuovo mercato nato nel web: una facilità di compra/vendita che prima non c'era e che sta trascinando il mercato. Insomma,Oramai ‘il negozio’ non è considerato più luogo dell’acquisto, ma un enorme salottino prova di un mall grande come il web. La cassa e la busta da passeggio sono state soppiantate da Paypal e dal corriere, che entro 24/48 ore consegnerà a un prezzo più basso gli stessi identici capi scelti in negozio.Il primo nome che viene in mente è proprio Amazon, un vero cannibale digitale che non fa mistero di voler puntare a conquistare l’intera torta; insomma, “abbracciare” l’e-commerce per rispondere alla dirompente minaccia di Amazon.