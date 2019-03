Domenico Tedesco non è più l'allenatore dello Schalke. Dopo il 7-0 incassato contro il Manchester City nel ritorno degli ottavi di Champions League di martedì scorso, questa è la decisione presa dal club, 14esimo in Bundesliga a 4 punti dalla zona retrocessione.



IL COMUNICATO - "Domenico Tedesco è stato sollevato dal suo incarico con effetto immediato. Huub Stevens e Mike Buskens prenderanno il suo posto per la sfida contro il Lipsia".