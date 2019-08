Il patron dello Schalke, Clemens Tonnies è stato sospeso per tre mesi dopo la frase razzista pronunciata nei giorni scorsi. Lo ha deciso il Consiglio d'onore per aver violato lo statuto del club tedesco, che vieta la discriminazione razziale. Tonnies aveva detto che, invece di aumentare le tasse, sarebbe meglio finanziare la costruzione di 20 centrali all'anno in Africa, "così gli africani la smetterebbero di abbattere alberi e produrre figli quando fa buio".