Lo Schalke 04 dopo la retrocessione in ZweiteLiga ha annunciato sul proprio sito ben 10 addii. Fra questi ci sono anche nomi importanti come quelli di Shkodran Mustafi e Nabil Bentaleb che, al pari i Schopf e Skrzybski, non vedranno rinnovati i contratti in scadenza a fine stagione. Salutano il club anche Benjamin Stambouli e Bastian Oczipka che avevano un clausola di risoluzione in caso di retrocessione e i giocatori arrivati in prestito: William (Wolfsburg), Goncalo Paciencia, Frederik Rönnow (entrambi Eintracht Francoforte) e Kilian Ludewig (RB Salisburgo) che torneranno ai rispettivi club d'appartenenza