Sirene americane per Gonzalo Higuain. Il River Plate sogna un ritorno del Pipita, ma l'attaccante argentino della Juve è anche nei pensieri dei Los Angeles Galaxy, allenato da un suo connazionale. Il tecnico del club statunitense, Guillermo Barros Schelotto (ex Boca e Palermo) ha dichiarato a Tuttosport: "Sarebbe un sogno, parliamo di uno dei migliori centravanti del mondo. Però, sinceramente, nell'immediato la vedo dura. Ho sentito un'intervista di Gonzalo nella quale diceva di voler restare alla Juventus e in Europa. Forse è presto per Higuain, ma nel calcio mai dire mai. Conosco personalmente tutta la famiglia, il padre Jorge e il fratello Federico. Il sostituto di Ibra lo abbiamo già preso: è il Chicharito Hernandez e siamo contenti di lui. Higuain, nel caso, sarebbe un discorso a parte: un sogno per il futuro, ma non facile".



"Top player come Khedira e Matuidi potrebbero essere interessanti per noi, anche se adesso è impossibile fare previsioni. Vista l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, non si può sapere cosa succederà in estate e che tipo di mercato sarà".

"Per la Juve sarebbe meglio prendere Icardi, Haaland o Gabriel Jesus come partner di Cristiano Ronaldo in attacco? A parte Higuain, che per me resta fortissimo, l'ideale sarebbe Lautaro Martinez dell'Inter. Dybala è un 10 straordinario, con tecnica sopraffina".