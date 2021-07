La scherma italiana si infiamma. Elisa Di Francisca al vetriolo, dure le opinioni sul ct Andrea Cipressa e su Arianna Errigo, ex collega con cui non sono mancate le frizioni in passato. La schermitrice olimpionica di Londra commenta duramente i risultati del fioretto femminile: "Ci vuole una personalità più forte come c.t.. Arianna è forte tecnicamente ma soffre le gare importanti, è mancata nel momento decisivo"



LE PAROLE AL VETRIOLO - Ecco le parole all'Adnkronos: "Cipressa non è all'altezza per essere il c.t. del fioretto. Lo dicono i risultati. Serve una personalità più forte. A Londra con Cerioni come c.t. prendemmo tre ori e 5 medaglie. Io non so se Stefano sia disponibile a tornare, ma lui sarebbe il più indicato a ricoprire quel ruolo. Forse l'ultimo assalto in semifinale avrebbe dovuto farlo Alice Volpi. Arianna Errigo è fortissima sia fisicamente che tecnicamente ma soffre le gare importanti, soprattutto le Olimpiadi. Lo abbiamo visto ai Giochi di Rio e anche qui a Tokyo: è un peccato perché oggi le altre ragazze hanno tirato bene e invece Arianna, che dovrebbe essere la punta della squadra è mancata nel momento decisivo".