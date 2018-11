Patrick Schick, attaccante della Repubblica Ceca e della Roma, ha parlato dal ritiro della nazionale: "Addio alla Roma? Sono solo congetture, non ho alcuna intenzione nella mia testa di andare via. Voglio dimostrare ciò che valgo. Sono contento di aver segnato il primo gol contro la Sampdoria, sono sicuro che presto avrò un'altra occasione. Ho bisogno di giocare di più per arrivare a una forma ideale. Sono contento di aver giocato contro la Polonia, è stata una vittoria importante che ci dà fiducia in vista della Slovacchia".