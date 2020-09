Patrick Schick è prossimo a diventare un nuovo calciatore del Bayer Leverkusen. Dopo il rinvio dei giorni scorsi a causa delle diverse positività al Covid-19 riscontrate nella sua nazionale - tra cui la sua - l'attaccante ceco è arrivato stamattina in Germania per sottoporsi ai controlli medici di rito.



Per la sua cessione, che avverrà a titolo definitivo, la Roma incasserà una cifra vicina ai 28 milioni di euro.