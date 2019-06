Al termine della gara con la Bulgaria dove ha realizzato una doppietta con la sua Repubblica Ceca, l'attaccante della Roma Patrik Schick ha parlato ai media locali: "Ogni attaccante vuole segnare dei gol e quando non li fa, si sente sotto pressione, sono contento di aver segnato due volte. Avrò più fiducia in me stesso nella prossima partita - riporta ilromanista.eu -. Qui giochiamo diversamente dalla Roma. Mi sento più nel vivo del gioco, più sul pallone e ho più possibilità. Questa è la differenza. Devo ringraziare tutti quelli che hanno giocato dopo di me, hanno corso tantissimo ed è stato molto importante. Non mi sentivo molto in forma. Quando giochi pochi minuti lo accusi perché i ritmi delle partite sono diversi".