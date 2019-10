Patrik Schick, attaccante ora all'RB Lipsia, in prestito dalla Roma, parla alla Bild della sua esperienza in Germania: "Qui a Lipsia ho la possibilità di giocare in un ambiente con meno pressioni rispetto a Roma. Riesci ad essere più 'anonimo', anche e soprattutto per questioni legate alla vita privata. Un ruolo decisivo nella trattativa l'ha avuto l'allenatore Nagelsmann, che già mi aveva cercato quando allenava l’Hoffenheim e io ero al Bohemians. Siamo rimasti in contatto, così questa estate è tornato a farsi sentire".



Arrivato in estate in Bundesliga, l'attaccante valorizzato da Marco Giampaolo alla Sampdoria ha messo insieme solamente 27 minuti. Una sola presenza, infatti, con la maglia dell'RB Lipsia: il periodo difficile continua.