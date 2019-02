L'attaccante ceco della Roma, Patrik Schick ha dichiarato a Dazn: "Sto rientrando dopo l'infortunio e sto bene, posso rientrare. Spero di esserci per il derby, con la Lazio è una partita speciale. I tifosi si aspettano la vittoria, per loro è molto importante. Si sente qualcosa di diverso in giro".



"Quando le cose non vanno bene, bisogna cambiare qualcosa anche a livello personale. Così mi sono chiesto 'Dove posso migliorare?'. Volevo andare in campo con più grinta, anche per i nostri tifosi che magari erano arrabbiati. Ora in ogni contrasto vado al 100% e credo di esser migliorato anche nel gioco per la squadra".



"Di Francesco prima di scendere in campo mi dice di divertirmi, di essere presente nella partita e di fare quello che so fare. Quando hai la testa libera, senza problemi, giochi meglio. E in effetti all'inizio è stato difficile per me perché c'erano tante aspettative, specie per la cifra che la Roma aveva pagato ed è stato difficile. Ma ho lavorato su me stesso per essere tranquillo".