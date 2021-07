L'ex Roma e Samp Patrick Schick è stato protagonista di un Europeo super con la maglia della Repubblica Ceca e presto potrebbe animarsi per lui un grande mercato. Non per la Serie A però perché il Bayer Leverkusen lo lascerà partire solo a titolo definitivo e davanti a una super offerta. Tottenham ed Everton ci stanno pensando in Premier League.