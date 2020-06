Dalle notti magiche di Italia '90 alle note ritmate di una canzone. L'ex attaccante di Juventus e Inter, Totò Schillaci si dà al rap nel brano 'Gli anni negli anni', realizzato in collaborazione con Mario Fucili, in arte 78Bit.

"Per me si tratta di una nuova avventura - spiega Schillaci - un'esperienza davvero divertente che ho condiviso con un professionista per raccontare le emozioni di quegli anni, il mondiale e le sensazioni di quell'estate".

La canzone è stata presentata al castello normanno del comune etneo di Aci Castello, dove Schillaci si è intrattenuto con palleggi e fotografie insieme ai membri della nazionale del cuore attori & cantanti.