Some people need to talk for fear of being forgotten. Paul Scholes wouldn’t recognize a leader if he was in front of Sir Winston Churchill. @paulpogba — Mino Raiola (@MinoRaiola) 21 agosto 2018

Paul Scholes should become sports director and advise Woodward to sell Pogba. Would be sleepless nights to find Pogba a new club @paulpogba — Mino Raiola (@MinoRaiola) 21 agosto 2018

Paul, leggenda del, nella giornata di ieri si è scagliato contro Paul, capitano dei Red Devils sconfitti 3-1 a: "Ha disputato un'altra partita deludente, è totalmente inconsistente. Allo United manca un leader, lui non lo è". Oggi è arrivata subito la replica via social di Mino, agente del francese campione del mondo.- Non twittava dal 4 luglio, Mino, quando aveva esaltato il Giappone che aveva lasciato perfettamente pulito lo spogliatoio. Da tweet di ammirazione ad altri di attaco contro Paul: "Paulnon riconoscerebbe un leader anche se davanti a lui dovesse esserci Sir Winston".- Dopo due minuti è arrivato il secondo tweet di, sempre contro l'ex 18 dello United: "Paul Scholes dovrebbe diventare direttore sportivo e dire a Woodward di vendere Pogba. Sarebbero notti senza sonno per trovare un nuovo club a Pogba".