L'ex leggenda del Manchester United Paul Scholes ha parlato di Paul Pogba, non esimendosi da alcune frecciate al francese del Manchester United: "C'è una mancanza di leader nella squadra, è questo il motivo per cui abbiamo pensato che Pogba potesse essere il candidato ideale, ma non è così. Ha disputato un'altra partita deludente, è totalmente inconsistente. Spero che le sue parole di settimana scorsa siano un errore, non c'è giustificazione: non serve che l'allenatore ti dica quello che devi fare in campo, così come non te lo devono dire i tuoi compagni."