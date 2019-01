Paul Scholes, ex centrocampista e bandiera del Manchester United, ha parlato alla stampa inglese di José Mourinho, ex allenatore dei Red Devils, esonerato nelle scorse settimane. Questo il suo attacco a Mou: "Ho avuto la sensazione che non volesse più restare, ha fatto di tutto per arrivare all’esonero, un vero e proprio disegno ben concepito. Le sue conferenze stampa erano sempre negative, imbarazzanti. Era ovvio che i giocatori non volessero giocare più per lui, non erano motivati. Poi ha litigato anche con Valencia. Antonio è l’uomo più simpatico del mondo, se ci litighi vuol dire che c’è qualcosa che non va, è un chiaro segnale".