Paul Scholes, storico grande centrocampista del Manchester United, ha attaccato duramente nel post partita della sfida di Champions contro il Galatasaray, l'ex portiere dell'Inter André Onana.



“Onana rende nervosa l’intera squadra. Fa sembrare difficilissime anche le parate più facili e dà l’idea che possa subire gol in ogni circostanza, invitando gli avversari a tirare in ogni occasione. Penso che non sia concentrato, e per un portiere la concentrazione è tutto”.