Intervenuto a BeIn Sports, l'ex giocatore del Manchester United Paul Scholes ha parlato di Paul Pogba: "Deve usare maggiormente il cervello, trovare consistenza. Gioca bene una partita e quella dopo non ti accorgi nemmeno che sia in campo. Non riesce ad aver continuità, questo non va bene per una squadra che vuole vincere il campionato. Deve tornare il giocatore dominante che era alla Juventus. Li era facilitato dal fatto che era parte di una struttura, era impiegato sempre nella stessa posizione e sapeva cosa fare. Allo United non è così, e questo non lo aiuta. Ha fatto un grande Mondiale, ha corsa e tecnica, ma deve usare il cervello per saper usare tutto ciò in maniera giusta e continua".