Il Torino ha terminato la sessione estiva di calciomercato senza riuscire a portare a termine l'acquisto di un regista di centrocampo: Lucas Torreira ha preferito trasferirsi all'Arsenal, per Fausto Vera non si è invece trovato l'accordo. A gennaio la società granata tornerà sul mercato: tra i principali candidati al ruolo di play della squadra di Marco Giampaolo c'è Lasse Schone.



Il danese era già stato seguito dal direttore tecnico, Davide Vagnati, ora che è stato escluso dalla lista dei giocatori iscritti al campionato dal Genoa, potrebbe rivelarsi un affare low cost.