Peer Schuurs è arrivato al Torino in estate con il compito di sostituire Gleison Bremer. Il difensore olandese nella prima parte di stagione ha però passato più tempo in panchina che in campo, nonostante le buone apparizioni quando ha giocato.



Nelle ultime settimane però qualcosa è cambiato: Schuurs ha giocato titolare contro Empoli, Juventus e Cittadella (partita in cui ha anche segnato) ben figurando: ora il numero 3 granata si è preso la difesa del Torino.