Bastiansi ritira. Il centrocampista tedesco, ex Bayern Monaco, ha lasciato il calcio giocato dopo 3 stagioni con la maglia delin. Dopo la decisione di appendere gli scarpini al chiodo, è arrivato il dolce messaggio della moglie Ana Ivanovic, ex tennista: "Congratulazioni per un’incredibile carriera, amore mio! Non vedo l’ora di scoprire quale sarà la nostra prossima avventura in futuro con la nostra piccola famiglia. Non posso sentirmi più orgogliosa di te, ti amiamo"