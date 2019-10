L'ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch (miglior marcatore assoluto della Serie B con 135 gol) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Quando giocavo Preziosi mi voleva al Genoa. Quest'anno non mi aspettavo un Pordenone così in alto in classifica, così come non mi aspettavo le difficoltà di Cremonese e Frosinone".



"A livello individuale spendo un pensiero per Benali e Messias. I due capocannonieri? Iemmello aveva solo bisogno di riacquistare un po’ di serenità dentro e fuori dal campo dopo Foggia, Marconi è esploso tardi ma lo ricordo con qualità fin da più giovane. Crotone e Pordenone hanno fatto vedere il miglior calcio, a sprazzi mi è piaciuto anche il Chievo. Il Benevento può andare in fuga? È presto per dirlo, Inzaghi ha una squadra fornitissima e lui è bravo a farla rendere".