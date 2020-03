Il coronavirus ferma la stagione femminile dello sci e consegna il titolo all'Italia: Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo generale. Per un caso di Covid-19 riscontrato tra le persone coinvolte nelle gare, la tappa femminile di Are è stata cancellata (uno slalom parallelo giovedì, un gigante venerdì e uno slalom sabato): l'annuncio del comitato organizzatore della tre giorni svedese di fatti chiude la stagione dello sci femminile e consegna il trionfo alla Brignone, prima in classifica con 1378 punti (1225 Mikaela Shiffrin seconda). Federica Brignone è la prima italiana di sempre a conquistare la Sfera di Cristallo generale, nel maschile l'ultimo a vincere fu Alberto Tomba nel 1994/95.