Fischio finale dell'arbitro dopo un finale convulso, viziato dall'arrembaggio dell'Atalanta e dal gol su punizione di Biraghi, con il fiato sospeso per il gol/no gol. "Mi ha detto che il rigore di Milano non c'era, e io gli ho risposto che neache questo c'era", ha commentato Pioli a fine partita, dopo che con Gasperini si era accesa una discussione - sono intervenute alcune persone a dividerli - in occasione dei saluti.