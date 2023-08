Nicolò Zaniolo è ormai ad un passo dal passaggio all'Aston Villa. L'italiano ex Roma, attualmente di proprietà del Galatasaray, ieri ha svolto le visite mediche con il club inglese. L'annuncio ufficiale non è ancora arrivato ma sembrano spazzati i dubbi che si frapponevano tra la dirigenza dei Villans e il nuovo acquisto. Ora si attende solo l'ufficialità.



DUBBI RISOLTI - Quello che ha fatto riflettere i vertici dell'Aston Villa - riporta Sky - è stata la precarietà della condizione fisica di Zaniolo. Per lui infatti nel periodo alla Roma si contano ben due gravi infortuni al crociato: prima il ginocchio destro, poi quello sinistro. Una pausa di riflessione che però non ha portato l'Aston Villa a nessun ripensamento: Zaniolo sarà un nuovo giocatore dei Villans.



LE CIFRE DELL'ACCORDO - L'accordo per portare Zaniolo alla corte di Unai Emery è stato trovato tra le due società sulla base di circa 27 milioni di euro tra prestito e diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Un accordo raggiunto anche grazie alla sponsorizzazione di Monchi, ex direttore sportivo della Roma e attuale ds dei Villans. Sono dunque ore cruciali, si attende l'annuncio di Zaniolo, che si prepara alla nuova esperienza in Premier League.