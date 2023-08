Niente Italia per Nicolò Zaniolo. Se dopo la vittoria del campionato turco sembrava che il calciatore avesse come obiettivo quello di tornare nel proprio paese di origine, in particolare alla Juventus, negli ultimi giorni la situazione è cambiata. Come anticipato anche dal tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, nella testa del giovane c'era solo la Premier League. Ed ecco che è arrivato l'Aston Villa, pronto a sborsare circa 30 milioni nel complesso.



OGGI LE VISITE - Per il passaggio alla corte di Unai Emery è tutto pronto. Nel pomeriggio di oggi Zaniolo dovrebbe svolgere le visite mediche per poi diventare un nuovo calciatore dei Villans. Qui ritroverà il direttore sportivo Monchi, che lo portò alla Roma nel 2018.



INCASSO PER LA ROMA - Al momento della cessione al Galatasaray, la Roma ha inserito tra le scartoffie una percentuale sulla futura rivendita. Zaniolo sarà ceduto a più di 20 milioni, motivo per cui la Roma dovrebbe incassare una cifra che si aggira intorno ai 2 milioni.