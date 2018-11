Fari puntati sull', dove nel quarto turno della Champions League, si sfideranno, che insieme hanno vinto 5 volte la competizione. È la 14esima sfida fra le due squadre (la decima in questo torneo), in sei occasioni hanno vinto i bianconeri, in cinque i Red Devils. La squadra di Allegri è in testa alla classifica del girone H con 9 punti, gli inglesi sono secondi a quota 4. Lo scorso 23 ottobre la Vecchia Signora si impose all'Old Trafford per 1-0, motivo per il quale per www.planetwin365.it è favorita anche stavolta. L' “1” è offerto a 1,60, per il pari è prevista una quota di 3,65, il “2” è invece in lavagna a 6,60. Solo una volta la partita è finita col segno Over 3,5: tale opportunità è bancata a 3,22 contro l'1,29 dell'Under 3,5.Per www.planetwin365.it la Juventus sbloccherà la partita già nel primo tempo, per questo il parziale/finale più probabile è l'1/1, che vale 2,51 volte la posta. Per chi si aspetta una partita più tirata c'è l'X/1 a 4,53. Per quel che riguarda i risultati esatti è interessante la quota di 5,85 per l'1-0, verificatosi in due occasioni su sei a Torino. Il 3-0 del 1976-77 si trova invece a 10,32.Juventus-Manchester United è però anche la partita degli ex. Da una parte, dall'altra. Il portoghese ha segnato già due volte nelle quattro partite contro i Red Devils e il suo gol vale 1,95.Pogba non ha invece mai trovato la via del gol contro i bianconeri, segnando appena 4 reti in 40 partite di Champions League. L'eventualità che riesca a buttare la palla in porta a Torino è bancata a 6,25.Sempre domani, ma alle 18:55 c'è. I giallorossi sono primi insieme al Real Madrid con 6 punti, i russi inseguono a quota 4. Per la squadra di Di Francesco è fondamentale non perdere: su www.planetwin365.it il “2” si può giocare a 1,97, l' “X” a 3,55. L' “1” vale invece 4,10. Per chi volesse rischiare meno c'è l' “X2” a 1,24. Fra Wolfsburg, Manchester City e Roma Dzeko ha già incontrato sei volte il Cska, segnando tre gol. Una sua rete è in lavagna a 2,05. Nell'ultima partita giocata a Mosca per i giallorossi segnò Totti, gli scaramantici potrebbero quindi puntare sulla rete di De Rossi, nuovo capitano dei capitolini. Un suo gol è bancato a 5,00.