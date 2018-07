Come abbiamo visto, niente è facile nell'International Champions Cup. Ma esistono quote che a occhio e croce non si possono lasciare per strada. Per esempio l'Arsenal contro il Psg a 1,87. Per il momento Gigi Buffon si deve inchinare a chi schiera giocatori migliori. E agli inglesi può bastare quello che hanno.



La quota del Benfica, contro una Juve piena zeppa di ragazzini già però vincenti contro il Bayern apparso una povera cosa rispetto a quello che sarà, mette i brividi. Troppo troppo alta. Oltretutto i portoghesi hanno messo il bastone tra le ruote del Dortmund che si apprestava a vincere la terza di fila. Occhio quindi, molta molta attenzione.



Sarri contro Spalletti è roba da ricchi. Ma visto l'andamento dei nerazzurri, che segnano ma ne prendono, e i blu londinesi che dovrebbero vedersi in campo, il gol sembra conseguenza quasi ovvia.



Si gioca la prima alle 13,30, la seconda alle 19 e la terza alle 20. Negli stadi di Singapore, Harrison e Nizza. Come dire dappertutto.



Un cippino, a undici, questo terno lo vale.





I CONSIGLI DI SABATO



Arsenal-Psg 1 (quota 1,87)



Benfica-Juventus 1 (3,66)



Chelsea-Inter gol (1,61)



Il terno vale 11 volte la posta



