, Gabrielee... Pablo. Sì, anche l'agente l'intermediario ha gestito il trasferimento di Mauro, che nell'ultimo giorno di mercato ha salutato la Madonnina,e l'per abbracciare la Tour-Eiffel,e il. Squalificato per quattro anni per lo scandalo calcioscommesse che travolse il Catania, Cosentino è riapparso per vicende di calciomercato.- Nato a Buenos Aires, agente di diversi calciatori argentini, vicepresidente e amministratore delegato del club etneo, aè stato costretto anche agli arresti domiciliari. Scommesse, quindi, e tradimenti: l'argentino era al centro di un triangolo amoroso con il calciatore delFabiane la bellissima moglie Nicole. I due, secondo i media argentini, si sarebbero separati proprio per la relazione clandestina tra Cosentino e Nicole, che avevano inil loro nido d'amore.- Gossip e squalifiche, ma anche, e soprattutto, calcio. Contribuì a portare Mati Fernandez al Milan, nascondendosi in un taxi per evitare i giornalisti presenti, e, soprattutto, fu l'agente diil nemico di, per diversi anni. Proprio in quel periodo instaurò un ottimo rapporto con Wanda Nara, sfociato con l'aiuto nel trasferimento di Icardi al PSG.