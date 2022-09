La notizia della scomparsa della moglie di Fabio Liverani ha sconvolto in queste ore il mondo del calcio italiano. Dopo i messaggi di cordoglio arrivati da parte del Lecce, che ha di fatto diffuso la notizia, e quello del Cagliari, club allenato dall'allenatore romano, sono arrivati in questi minuti anche i messaggi della Lazio, squadra per cui Liverani ha giocato dal 2001 al 2006 e del Genoa, società dove il tecnico ha iniziato ad allenare e che poi ha diretto anche in Serie A.