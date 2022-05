"E’ una vittoria di tutti. Il Real non era la squadra più forte, anzi, ha avuto un viaggio avventuroso e in un paio di circostanze si è trovata sull’orlo dell’eliminazione, ma alla fine ha vinto"."Ha riportato il calcio alla semplicità dei giocatori, questa è stata la sua grande forza. In un calcio sempre più tattico Carlo ha puntato sulla semplicità"."Che non ci sono squadre straordinarie, club come City o Liverpool sembra che il meglio l’abbiano già dato. Pensa al Liverpool: la squadra di Klopp era straordinaria quando puntava sull’aggressività, ora si limita a presidiare la metà campo avversaria, punta sul palleggio, ma è rimasta soffocata dal suo gioco"."No, perché la distanza tra i nostri club e le prime otto d’Europa è ancora significativa"."No, ma ci siamo avvicinati, siamo un po’ più competitivi di prima"."E’ un torneo duro perché ci sono tante partite e si gioca il giovedì. Ma il livello non c’è. L’avversario più duro per la Roma è stato il Leicester, che ha tirato una sola volta in porta. Insomma, il livello è quello che è"."Certo, sono due maestri. Ancelotti accarezza i giocatori, Mourinho è più fotogenico, più spettacolare nei modi. In realtà la vittoria della Roma non dà molto al nostro calcio, ma è una grande vittoria per il club, per la proprietà e per Mourinho; è una vittoria privata e personale"."Ha ragione, perché questa Roma vale il 6°-7° posto. Per crescere ha bisogno di ritrovare Spinazzola a pieno regime, ha bisogno di un centrocampista di spessore e probabilmente di un altro attaccante, anche se Shomurodov come vice Abraham il suo l’ha fatto. Dimenticavo: ha bisogno anche di Zaniolo, nella continuità intendo".«Ci sono un po’ di squadre che possono prendere buoni giocatori italiani, da 10-12 milioni; ma ce ne sono due, forse tre che possono prendere un big, magari dalla Premier, per 30 milioni: questo farà la differenza»."Mi è sembrata un’intervista nervosa, io l’avrei evitata. Ho trovato molto serio il comportamento del Milan, che a fronte di un passaggio di proprietà non può garantire niente a nessuno. Ma questo Maldini avrebbe dovuto capirlo da solo".