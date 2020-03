Con- stimolati dalle domande e dalle riflessioni dei lettori - proviamo a ragionare sul momento di stallo del calcio italiano.«Vorrei essere molto chiaro. Non concepisco tutte queste discussioni sul calendario. In realtà non c’è un calendario più chiaro di questo. Si torna a giocare quando saremo guariti. Stop. Nessuno lo sa. Ma è così. Poi quando saremo tutti guariti allora la Lega Serie A e il Ministro dello Sport si chiuderanno per una settimana in una stanza e solo allora faranno il calendario.».«Io sono stato inizialmente entusiasta e ho visto dietro questo accordo una grande società, che a insegnato a tutti gli altri come si fa. Poi ho riflettuto. E ti dico che vorrei approfondire la questione perché non conosco bene le clausole, non capisco - ma per colpa mia - in che modo due-tre mesi tolti adesso verranno pagati nella prossima stagione. L’impressione mia è che sia stata fatta una grande operazione tecnica, di bilancio.».«Mi sembra importante la notizia di oggi con ilche ha trovato l’accordo per tagliare del 70% gli stipendi. E questo mi fa pensare che si sta andando ovunque verso soluzioni prese individualmente dalle aziende. La verità è che manca la controparte, non esiste un sindacato dei calciatori.. Ogni campione è un’azienda rappresentata dal proprio agente. Così com’è concepita oggi, l’AIC è forse utile per i calciatori di Serie C, o per i dilettanti».«Questo è un problema molto serio. Credo che andremo tutti incontro ad un grande adattamento che naturalmente passerà per un impoverimento generale del nostro sistema-calcio. Ma lasciami dire un’altra cosa».«In questo momento mi colpisce molto l’assenza delle grandi stelle del nostro calcio. Vorrei che i tifosi se ne ricordassero.Dove sono i nostri santini della domenica? Mi sarei aspettato che i grandi nomi del calcio italiano avessero partecipato di più a questo dibattito, raccontando la quotidianità ma anche le attese di un altro calcio. Mi sarei aspettato che i nostri grandi personaggi avessero buttato una mollica di pane.».