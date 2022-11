"Credo proprio di sì. Intanto il Brasile ha una grande difesa, e non è affatto scontato. Non ha ancora subito gol in due partite, ma tutto sommato non ha mai corso grandi rischi: questo mi sembra l’aspetto nuovo. E poi ha una fantasia diffusa che gli altri non hanno. Da Vinicius a Rodrygo, da Richarlison a Gabriel Jesus: davanti Tite ha tante frecce, giocatori in grado di marcare subito una differenza"."La verità è che ne possono fare anche a meno. E lo stanno dimostrando"."Dipende da come lo prende la squadra, dipende dalle dinamiche dei rapporti che ci sono tra di loro. E’ certamente un giocatore ingombrante, ma è anche uno che le giocate te le fa".“Un torneo che manifesta una difficoltà generale, che riguarda le individualità. C’è molta attenzione al gioco, ma non ho visto giocatori in grado di decidere da soli le partite”.“Certo, loro di sicuro, li conosciamo, ma in un torneo di 800 giocatori, e dovrebbero essere i migliori al mondo, mi aspetto altro, mi aspetto individualità che si prendono la scena”.“Un livello medio-basso, c’è poca qualità. Spesso si confonde la qualità con il giocare veloce, ma non vale sempre. E’ vero che si va tutti più veloci, ma giocare rapido e allo stesso tempo meravigliare non è affatto facile”.“Messi non è mai stato un capopopolo, forse un leader silenzioso, sicuramente un leader tecnico, uno che non rompe mai le scatole a nessuno e anzi copre tutti, perché è inevitabile che sia così. C’è ancora lui al centro dell’Argentina, e molto - nel cammino dell’Albiceleste - dipenderà da quello che riuscirà a fare Messi”.“E’ inutile star lì a rimpiangere. Non ci siamo qualificati, è andata così, ce lo siamo meritato, di rimanere a casa. Credo però che l’Italia - inserita in qualsiasi girone - ce l’avrebbe fatta a passare al turno successivo. Poi però si sarebbe sicuramente fermata agli ottavi, più in là non saremmo andati”.