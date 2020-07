. Di questo e di altro abbiamo discusso con Mario Sconcerti.​«Mi sta impressionando il Sassuolo. De Zerbi mi sembra uno Zeman emancipato, lo Zeman della Lazio portato in questo nostro tempo. Ha la fortuna di lavorare in una società che gli garantisce tanta qualità».«Vero, ma io guardo alla qualità complessiva e allora ti dico che Rogerio e Caputo, per dire i primi due che mi vengono in mente, sono gran giocatori».«Sì, il Sassuolo sta invertendo la tendenza. Fino ad oggi la qualità del calcio andava di pari passo con il bacino d’utenza, invece parliamo di una piccola cittadina di provincia - ricchissima ma piccola - che per giocare si sposta a Reggio Emilia. Questa è la vera novità».«Credo che la Juve abbia già vinto lo scudetto».«La cosa tremenda di questa situazione è che l’arbitro non ha torto».«L’arbitro si limita ad applicare le regole che la categoria gli ha messo in mano annullando di fatto se stessa. E’ una regola che non è calcio, non c’entra niente col calcio".«Diciamo che le televisioni hanno smascherato gli arbitri. Gli ha tolto potere decisionale, li ha esposti, nudi e fragili. Loro devono difendersi. Per un certo periodo hanno pensato che il Var fosse la soluzione a tutti i problemi. Ma ci siamo presto accorti che non è così. Il Var significa altri arbitri, tra l’altro - ecco il paradosso - chiamati a giudicare la scelta dei loro colleghi. Ci siamo incartati, questa è la verità. Quando dicono che l’Italia è un’anomalia hanno ragione, nessuno nel mondo sta vivendo un momento così buio come questo».«Credo che il mondo stia andando da una parte e noi dall’altra».«Scusami, eh: Pioli è bravo, sta facendo bene, ha vinto partite importanti. Ma in classifica il Milan in che posizione è?».«Appunto, di che stiamo parlando? Peggio di così non può fare, lo dico senza ironia. Stiamo trattando Pioli come un martire ma il Milan è 7°».«La Juventus sta dando forma ad un giudizio finale, che per me in campionato non è sufficiente».«Ci sono riusciti prima di lui anche Conte e Allegri. Non è per questo che è stato preso. Io credo che la Juve ha costruito una squadra sbagliata. La verità di quest’anno è un’altra».«Che questo è un campionato di splendide perdenti. Non c’era e non c’è una sola squadra che potesse vincere il campionato, non la Lazio di Inzaghi e non certamente l’Inter di Conte».