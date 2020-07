Torna l'appuntamento di: un cappuccino con. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il commento di oggi è sule sulla vittoria contro laEntrambi hanno fatto il loro lavoro con convinzione. E complimenti in ritardo anche a, la loro gestione è stata permalosa ma meno disastrosa di quanto era sembrato. Il punto è che ora il Milan è tornato. E a costruirlo sono stati un po’ tutti questi vecchi ragazzi insieme al carisma di. La cosa strana è che di questi cinque ne resterà uno solo, Gazidis, bravo almeno per il coraggio con cui ha fatto la scelta più dura, quella di sostituire tutti gli altri.Il suo lavoro si complica. Il Milan si è lasciato in un colpo dieci anni di altro Milan alle spalle. Il modo con cui ha travolto la Juve ha chiuso un’epoca.Senza chiedere troppo in cambio, ma sapendo che d’ora in poi si può di nuovo provare a vincere.