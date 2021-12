"Da un punto di vista del gioco sono due squadre all’opposto. La prima differenza è l’abbondanza degli attaccanti dell’Inter rispetto all’Atalanta. D’altro canto la rosa dell’Atalanta non mi sembra inferiore a quella dell'Inter, niente affatto. Penso a riserve dell'Inter come Vecino o Vidal non giocherebbero nell’Atalanta, così come è vero che l’Atalanta la puoi sostituire all’Inter, ma non la puoi mescolare. Sono due grandi squadre, le migliori ora""Le assenze si sentono. A Spalletti mancano giocatori importanti. Comunque è un Napoli sotto ritmo, l’ha detto lo stesso Spalletti. Contro l’Empoli è stato anche sfortunato, ma sicuramente non brillante. La cosa incredibile è che comunque è a soli 4 punti dall’Inter capolista, quindi ancora in corsa per tutto"."Il Milan ha giocato male anche per un motivo di scelte: Bennacer-Bakayoko non sono un reparto, Bennacer ha bisogno di uno alle spalle che si muova tanto, che sia dinamico, ovvero l'opposto di Bakayoko. Il pareggio l'ha ottenuto perché se col Milan ti chiudi - come ha fatto l'Udinese - allora sbagli e vieni punti perché Pioli ha tenuto Tonali a fare il centromediano metodista con un solo giocatore a fianco, in modo di avere sempre almeno otto giocatori nella metàcampo avversaria"."Alla Juve sta mancando Cuadrado, che è sempre stato l’equilibratore della squadra, occupando di fatto due ruoli: questo aspetto mi sembra che sia stato poco sottolineato. Credo che Allegri sia certamente in imbarazzo. Ha provato a fare praticamente tutto, ora sta provando Pellegrini e Kaio Jorge. Certo che se dopo 12 minuti ti si fa male Dybala allora si fa davvero dura. Quello che colpiva era che il Venezia arrivava sempre in area, palleggiando bene. Era lì che vedi la fragilità. La Juve è una squadra nata male e cominciata peggio"."Dipende anche da che tipo di mercato farà la Juve. Se per esempio prende Vlahovic allora tutto è possibile"."E’ impressionante, è uno di quei giocatori che da solo alza il livello di una squadra. Nel passato in Italia l'hanno fatto Riva a Cagliari e Chinaglia alla Lazio. Pensa a dov’è adesso la Fiorentina. Vlahovic è una spinta naturale, se una big lo dovesse prendere diventerebbe subito la grande favorita per lo scudetto. A Firenze fa tornare alla mente Batistuta, ma Bati a 21 anni, l’età di Vlahovic, non giocava così bene. Mi dicono sia un professionista esemplare, si allena come un forsennato, prova e riprova punizioni e rigori, non si stanca mai. Oggi Vlahovic marca davvero una grande differenza".