"Sì, Coverciano è parcamente a numero chiuso, uno come Nagelsmann - per fare un nome di un allenatore senza un passato nobile da allenatore - da noi faticherebbe a entrare. L’Università la fa qualità dei docenti e la profondità del periodo di insegnamento, qui mi sembra ci sia una gran fretta di far allenare gli ex giocatori. E i risultati sono questi. La verità è che noi non abbiamo allenatori che vincono, e abbiamo lo stesso modo di giocare da anni"."La partita è stata una dimostrazione perfetta di tutti gli errori della Juve. E’ mancata una costruzione del gioco d’attacco. Rabiot e Bentancur sono una coppia impossibile. Alla Juventus manca della gente che faccia giocare gli altri. I tre attaccanti - Chiesa, Ronaldo e Morata - giocano da soli, vanno nell’uno contro uno. Non c’è nessuno che pensa agli altri"."Da tante cose, ma una più di tutte: dal centrocampo. Serve uno come De Bruyne, o Bruno Fernandes, o Van de Beek. La Juventus ha bisogno di un centrocampista dominante. E non ce l’ha proprio. Non lo è certamente Arthur, che non è mai stato un play e non dà i tempi di gioco"."Pirlo non può più rimanere. E’ come un giovane giocatore, va dato in prestito. Contro il Milan ha sbagliato tutto quello che era possibile sbagliare, e te lo dice uno che crede che Pirlo abbia delle potenzialità. Certo che con questa squadra non hai possibilità, ma tenere Dybala in panchina così a lungo è stata una mossa sbagliata, senza alibi"."Non lo so, in tre giornate possono succedere tante cose. Credo però che la classifica attuale - con Atalanta, Milan e Napoli qualificate per la Champions - sia la più corretta"."Mi sembra difficile che si arrivi all’esclusione, credo ci sarà una multa consistente. Ma io ho sempre detto e lo ripeto che sono per la punizione. Quando si parla di Superlega bisogna sempre premettere questo: è un’infamia. ll calcio va regolato, chiaro, siamo d’accordo tutti. Ma fare un campionato a proprio uso e consumo dove tu ti scegli gli avversari è una vergogna. Un golpe innescato solo per motivi economici. E questo bisogna sempre ricordarlo. E a chi dice: tanto nel calcio sono tutti pieni di debiti io rispondo: organizziamo un calcio diverso. Per esempio cominciamo a dare punti in più a quei club che pagano gli stipendi. Perché - io club che pago regolarmente gli stipendi - devo perdere contro quei club che non li pagano e usano i soldi per rinforzarsi e per battermi? Ma che senso ha?".