"Sinceramente non so cosa pensare. Bisogna stare attenti, per non fare confusione. Faccio un esempio: se ho un amico russo e ci vado a cena sono un traditore?Mi piacerebbe che fosse meno drastica tutta questa faccenda, messa così mi sembra una discriminazione. Se il direttore della Scala si dichiara nazista e a favore della guerra, allora è corretto cacciarlo o sospenderlo, ma quando colpisci un sacco di persone, si rischia di ottenere la reazione opposta"."Io penso che sia stata sottovaluta la sconfitta col Liverpool, perché da parte di tutti - da Inzaghi alla dirigenza - c’è stata una corsa alla consolazione. E’ come andare ad un esame preparatissimo e sentirsi dire: non è pronto, torni un’altra volta. E i giocatori questo lo avvertono, molto meglio di noi davanti alla tivù. Ho l’impressione che quello sia stato un momento psicologico molto forte, soprattutto per i giocatori di più qualità: Barella, De Vrij, Calhanoglu, e sono loro i più provati da questa nuova situazione"."Conte si sarebbe incazzato per l’atteggiamento consolatorio avuto da tutti. All’Inter si sono detti: li abbiamo spaventati. Embè? Ma alla fine hanno vinto loro"."Il Napoli a Roma nel primo tempo ha subito troppo, meglio nella ripresa. Forse è la squadra più equilibrata. Non gioca mai male"."E’ vero, ma questo è un campionato relativo, e anche la forza del Napoli è relativa alla qualità delle avversarie. Questo è un Napoli che comunque ha problemi a vincere le partite perché mancano i gol delle ali. Gioca un bel calcio medio, forse il migliore. Insigne ha segnato un solo gol su azione, Politano pure è fermo a uno. Per trovare il gol devi alzare i centrocampisti - Zielinski e Fabian Ruiz - e questo ti espone. Ma il Napoli è una squadra audace, costruita bene, ed è sicuramente merito di Spalletti. Il calcio è semplice: quando le squadre giocano bene è sempre merito dell’allenatore"."Non lo so, può anche vincerle tutte e magari potrebbe non bastare. Quello che voglio dire è che non dipende dalla Juve"."Certo, Vlahovic è decisivo: dallo a una delle prime tre e quella vince il campionato. Siamo davanti a un giocatore diverso, che tra l’altro si adatta a qualunque cosa. Ha giocato con Iachini, che gli preferiva talvolta Cutrone, ha giocato con Prandelli, con Italiano e ora gioca con Allegri. E’ fortissimo. E’ un giocatore che va oltre la Juve, così come succede ai grandissimi. Dicevamo un tempo: la Juve di Charles e di Sivori, poi la Juve di Platini"."Siamo stati tanti anni insieme, ricordo che ai Mondiali di Spagna - quando gli azzurri decisero il silenzio stampa - toccò a lui, e sembra un paradosso, parlare con i giornalisti, al suo modo, con borbottii. Guarda, di ricordi ne ho tantissimi, te ne dico uno che ha fatto piacere a me: dopo una finale di Champions di qualche anno fa, lui mi chiamò e mi disse: ma lo sai Mario che mi hai fatto capire la partita. Beh, detto da Zoff, la prendo come una gran bella soddisfazione".