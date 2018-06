"È un grande giocatore, ma ancora dalle capacità non completamente definite. Ha 23 anni, è il potenziale Milinkovic italiano". Così Mario Sconcerti su Bryan Cristante, colpo della Roma: "Non mi fido troppo di quelli che giocano bene con Gasperini, lui ha già saltato diverse stagioni, vediamo se si confermerà lontano da Bergamo. Se farà la fine di Gagliardini? A me lui piace tantissimo, solo che all'Inter non gioca mai nel suo ruolo naturale. La Roma l'ha pagato 25 milioni e in Inghilterra con questi soldi ci comprano i terzini. Cristante ancora non è un fuoriclasse, è una definizione impegnativa questa".