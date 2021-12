L’Inter d’Inzaghi piace moltissimo, tanto che qualcuno si chiede se non sia la miglior Inter di sempre. Non è una domanda assurda, può starci. L’Inter è come la Juve, ha avuto spesso allenatori pragmatici, splendidi gestori di uomini e situazioni. Da Foni, a Herrera, Bersellini, Invernizzi, Trapattoni, agli stessi Conte e Mourinho, Se ne ammirava più l’efficacia che il gioco. I risultati. Non c’è stato un Bernardini, un Sacchi o Sarri. Anche per questa abitudine oggi colpisce Inzaghi, perché ha un gioco vasto, che mantiene sempre qualità lasciando spazio anche al talento dei giocatori.



Ma in una gara la nostra bellezza dipende sempre anche dalla bellezza degli avversari. Tutto resta relativo. E oggi il nostro campionato è leggero, lo è da una quindicina di anni. Gli scudetti di Mancini e Mourinho arrivarono quando la Juve era in ricostruzione. I nove scudetti della Juve sono arrivati quando Milano non arrivava al quarto posto. Continuo a pensare che l’Inter non migliore, ma la più importante, sia stata quella di Helenio Herrera. Per tanti fattori: perché affermò l’Inter come grande squadra mondiale, perché aveva giocatori che oggi non ci sono e perché Herrera inventò il ruolo dell’allenatore moderno.