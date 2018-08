Mario Sconcerti è partito all'attacco dell'Inter dopo la sconfitta contro il Sassuolo sulle pagine de Il Corriere della Sera:



"Ci siamo persi qualcosa per strada. Sembrava che l’Inter avesse trovato correttezza, ordine, volontà di risultati. Non è così. Può capitare di perdere su rigore, ma non di lasciar andare la partita con tanta leggerezza e inconsistenza tecnica. L’Inter non si è mai vista, non ha mai tirato seriamente in porta. Niente Lautaro, niente Politano, nessuno dei nuovi ha messo la faccia per salvare la vecchia squadra. Se questa doveva essere la risposta alla Juventus, al Napoli, alla Roma, è naufragata leggera al largo di uno scoglio".