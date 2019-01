Proseguono le indagini sugli scontri avvenuti a Milano, in via Novara, prima della sfida tra Inter e Napoli del 26 dicembre, che hanno portato a diversi feriti e alla morte di Daniele Belardinelli, investito da un'auto. Proprio sull'identificazione e la ricerca della vettura si stanno concentrando gli sforzi degli inquirenti: potrebbe trattarsi di un'Audi di colore scuro. La scena dell'investimento non è stata ripresa dalle telecamere, ma si continuano a vagliare le immagini delle auto che si allontanano dalla zona negli attimi seguenti all'incidente.



PARLA PIOVELLA - Indicazioni importanti sono attese mercoledì pomeriggio: per le 15 è previsto l'interrogatorio di Marco Piovella, il capo ultrà dell'Inter arrestato ieri e accusato di lesioni e rissa aggravata. Nelle sue prime dichiarazioni, Piovella ha ricostruito la scena dell'investimento di Belardinelli e ci si aspetta che prosegua con ulteriori dettagli, mentre ci si aspetta che non risponda alle domande del gip, Guido Salvini, sugli scontri. La Digos, intanto, prosegue la sua opera di identificazione delle circa 150 persone che dalle immagini risultano essere state coinvolte nella rissa.