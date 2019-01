Nuovo interrogatorio per Luca Da Ros, uno dei quattro arrestati nell'inchiesta sugli scontri tra ultras del 26 dicembre prima della partita Inter-Napoli, che hanno causato la morte di Daniele Belardinelli. Dopo aver collaborato nei giorni scorsi col gip Guido Salvini chiamando in causa il capo della Curva Nord Marco Piovella, oggi il 21enne tifoso interista è stato risentito dai pm nel carcere milanese di San Vittore.



Il suo avvocato difensori Alberto Tucci spiega: "Luca è tranquillo e non ha paura. Si è trovato in una storia più grande di lui, solo dopo si è reso conto che doveva evitare di finirci. Anche i più agguerriti dei capi ultrà devono capire che non si porta un ragazzo di 21 anni in una cosa del genere. Ha fornito nuovi dettagli sull'auto che ha investito Belardinelli, mi auspico la concessione degli arresti domiciliari".